ВОЗ закупит 120 млн быстрых тестов на COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 28 сентября о внесении новых экспресс-тестов на COVID-19 на основе антигенов в протокол тестирований.
Стоимость одного теста составляет около $5, ожидается, что их стоимость еще снизится, рассказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, его цитирует пресс-служба ВОЗ.
"Эти тесты дают надежные результаты примерно за 15–30 минут, а не за часы или дни по более низкой цене при использовании менее сложного оборудования. Это позволит расширить масштабы тестирования, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторий или достаточно подготовленных медицинских работников для проведения тестов полимеразной цепной реакции", – сказал он.
По словам Гебрейесуса, в течение шести месяцев ВОЗ совместно с Фондом Мелинды и Билла Гейтс закупит 120 млн таких тестов для стран с низким и средним уровнем дохода.
Тесты на антиген уже проводят в США. Украина ведет переговоры о получении таких тестов с Европейским региональным бюро ВОЗ, рассказывал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Он сообщил, что Украина начнет применять эти тесты сразу после того, как ВОЗ обновит протокол и пропишет алгоритм их использования.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.