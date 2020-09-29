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ВОЗ закупит 120 млн быстрых тестов на COVID-19 для стран с низким и средним уровнем дохода

Новые экспресс-тесты для определения коронавирусной инфекции COVID-19 дают надежный результат за 15–30 минут, стоимость одного составляет около $5, рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус: Это позволит расширить масштабы тестирования, особенно в труднодоступных районах
Гебрейесус: Это позволит расширить масштабы тестирования, особенно в труднодоступных районах
Фото: ЕРА

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 28 сентября о внесении новых экспресс-тестов на COVID-19 на основе антигенов в протокол тестирований. 

Стоимость одного теста составляет около $5, ожидается, что их стоимость еще снизится, рассказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве, его цитирует пресс-служба ВОЗ. 

"Эти тесты дают надежные результаты примерно за 15–30 минут, а не за часы или дни по более низкой цене при использовании менее сложного оборудования. Это позволит расширить масштабы тестирования, особенно в труднодоступных районах, где нет лабораторий или достаточно подготовленных медицинских работников для проведения тестов полимеразной цепной реакции", – сказал он. 

По словам Гебрейесуса, в течение шести месяцев ВОЗ совместно с Фондом Мелинды и Билла Гейтс закупит 120 млн таких тестов для стран с низким и средним уровнем дохода. 

Тесты на антиген уже проводят в США. Украина ведет переговоры о получении таких тестов с Европейским региональным бюро ВОЗ, рассказывал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко. 

Он сообщил, что Украина начнет применять эти тесты сразу после того, как ВОЗ обновит протокол и пропишет алгоритм их использования.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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