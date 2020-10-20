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ОБЩЕСТВО

За сутки в Украине умерли три правоохранителя с COVID-19 – МВД

По данным МВД Украины, за 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 307 правоохранителей.

В системе МВД Украины число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи
В системе МВД Украины число случаев COVID-19 превысило 9,5 тысячи
Фото: МВС України / Facebook

В Украине за последние сутки скончались три человека, работающих в системе Министерства внутренних дел. Об этом 20 октября ведомство проинформировало на своем сайте.

"Зафиксировано 307 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни среди работников системы МВД, от осложнений умерло трое", – говорится в сообщении.

По данным министерства, больше всего правоохранителей с COVID-19 зарегистрировали за последние 24 часа в Днепропетровской (36 больных), Запорожской (22) областях и в Киеве (34).

Всего с начала эпидемии в системе МВД выявили 9507 инфицированных коронавирусом, 26 из них скончались и 8742 вылечились.

По состоянию на 20 октября в Украине зафиксировано 309 107 случаев коронавирусной инфекции, из них 5469 – за последние сутки. Скончалось 5786 больных с COVID-19, вылечилось 129 533 пациента.

Теги: МВД, Украина, смерть, эпидемия, правоохранители, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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