"Выбирали между двумя сценариями – плохим и еще хуже". Зеленский заявил об эффективности мер для борьбы с COVID-19 в Украине

Решение ввести карантин в марте из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19 помогло спасти жизни "тысячам украинцев и выиграть ценное время", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Мы выбирали между двумя сценариями – плохим и еще хуже. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших? Конечно, мы выбрали первый Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания в Верховной Раде заявил об эффективности предпринятых правительством мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Начнем с темы, которой не было ни в моей, ни в любой другой программе, о которой никто не думал во всем мире. Это [пандемия] COVID-19. C началом распространения [инфекции] мы предприняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями – плохим и еще хуже. Удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших? Конечно, мы выбрали первый", – сказал он.

Президент сказал, что такое решение позволило спасти жизни "тысячам украинцев и выиграть ценное время", так как медицинские системы "самых успешных стран мира были не готовы к коронавирусу".

"Наша медицина – тем более", – добавил он.

Зеленский отметил, что в последние недели в Украине ежесуточно фиксируют высокое количество заболевших, и призвал украинцев носить защитные маски.

"Маска на вашем лице – безопасность других людей. Депутатов это тоже касается", – добавил он.

"Свои коррективы вносят и местные выборы. Местные власти саботируют решения правительства и проводят многотысячные концерты ко Дню города. Это игра в злого полицейского в столице и доброго – на местах. Знайте, возможно, количество голосов за вас в вашем регионе будет большим, но количество больных и умерших – на вашей совести", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.

За последние сутки в Украине умерло рекордное количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 113. Общее число зафиксированных случаев инфицирования достигло 309 107.