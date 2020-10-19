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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский выступает за приобщение представителей украинских религиозных организаций к работе контактной группы по Донбассу

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, представители украинских религиозных организаций должны быть приобщены к работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе для участия в урегулировании гуманитарных вопросов.

Зеленский встретился с представителями религиозных организаций
Зеленский встретился с представителями религиозных организаций
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за участие представителей украинских религиозных организаций в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал 19 октября на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщила пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании трехсторонней контактной группы и высказался за их приобщение к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности – взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Донбасс, церковь, Владимир Зеленский, контактная группа, война в Украине
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