Резников: Не надо ждать чуда от "Минска". Это не та площадка,где может быть достигнут мир на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе – "банальная логистическая площадка", ожидания от работы которой не нужно завышать, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе вряд ли будет достигнут мир. Об этом в интервью ZN.UA, которое вышло 19 октября, сказал заместитель главы украинской делегации в группе, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Все ждут чуда. Однако хочу повторить: не надо ждать чуда от "Минска". Он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где проходят консультации, направленные на достижение определенных задач, определенных лидерами и политсоветниками стран "Нормандской четверки", гуманитарного, экономического характера, прекращение огня и связанные с этим вопросы", – сказал вице-премьер.

Он отметил, что ожидания от работы трехсторонней контактной группы были завышены с 2014 года.

"Сначала потому, что деятельность ТКГ не особо разглашалась и каждое сообщение на тему консультаций было сенсацией. Потом, когда начали менять формат, стали более открытыми, – самое смешное, что это навредило самим членам делегации, теперь их критикуют больше и ожидания еще выше", – добавил Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).