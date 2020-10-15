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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новый план разминирования и открытие новых пунктов пропуска в Луганской области. Состоялся очередной раунд переговоров по Донбассу

14 октября в ходе очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители сторон конфликта говорили об устойчивом характере режима прекращения огня, обмене удерживаемыми лицами и открытии двух новых пунктов пропуска в Луганской области в первой декаде ноября.

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Режим тишины на Донбассе удерживается почти три месяца
Режим тишины на Донбассе удерживается почти три месяца
Фото: president.gov.ua

14 октября состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации и ОБСЕ, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в ходе обсуждения работы группы ТКГ по безопасности отметил, что режима тишины на линии разграничения стороны конфликта придерживаются уже почти три месяца. Он подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера.

"Представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседания группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по безопасности. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования, что особенно актуально в связи с приближением зимы", – говорится в сообщении.

При обсуждении политических вопросов говорилось о недопущении блокирования работы ТКГ, а также обсуждались предложения к плану действий по реализации Минских договоренностей.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о необходимости создания группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины.

"Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сообщил, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. Со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины информации не предоставлено", – отметили в пресс-службе президента Украины.

Фриш также сообщил, что обе стороны готовы одновременно открыть два новых пункта пропуска в Луганской области в первой декаде ноября, выполняя договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

"Несмотря на сложный процесс, можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжения разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины", – считают в пресс-службе президента Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

Теги: Донбасс, переговоры, перемирие, контактная группа, МАГАТЭ, разминирование, война на Донбассе, Тони Фриш, Яшар Халит Чевик, ТКГ
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