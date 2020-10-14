Зеленский надеется на "постоянную тишину" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает сильную армию залогом дальнейшего мира и свободного развития Украины. Сегодня, по словам президента, власть сосредоточена на максимальном развитии украинской армии.

Зеленский: надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии принесения клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна 14 октября выразил надежду на то, что режим тишины на Донбассе станет стабильным и постоянным. Трансляцию его речи вел Офис президента Украины в Facebook.

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев. Чтобы в Украине настал мир. Сегодня 80-й день с момента объявления о прекращении огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной", – сказал Зеленский.

Наступление мира, по словам Зеленского, не означает прекращение государственной поддержки военных.

"Сегодня власть сосредоточена на максимальном развитии украинской армии. Мы увеличиваем затраты на сектор безопасности и обороны", – сказал президент.

Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и боевую авиацию, флот и системы противоракетной обороны, отметил Зеленский.

"Только сильная армия будет залогом дальнейшего мира и свободного развития Украины", – заявил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

С тех пор боевики периодически обстреливают позиции украинских военных. В частности, 18 сентября они дважды нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из гранатомета в районе Водяного. 10 октября возле этого же населенного пункта боевики один раз выстрелили из гранатомета. После этих двух случаев потерь среди украинских военных не было.

13 октября боевики шесть раз нарушили режим перемирия на Донбассе. Украинские военные не пострадали.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак считает, что вероятность возобновления локальных боевых действий на Донбассе остается.