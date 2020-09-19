Боевики за прошедшие сутки дважды нарушили перемирие – штаб ООС

18 сентября на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий – он подорвался на неизвестном устройстве во время тушения лесного пожара.

В течение 18 сентября боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, который действует с 27 июля. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"За прошедшие сутки было зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от Водяного враг открыл огонь в сторону наших позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского – из крупнокалиберного пулемета", – говорится в сводке.

По данным штаба, в результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал, ответный огонь силы ООС не открывали.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения ООС нарушения договоренностей не задокументированы. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – добавили в штабе.

18 сентября ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины: во время тушения лесного пожара он подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Сейчас он находится в больнице.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.