Украинский военный получил ранение из-за подрыва неизвестного устройства во время тушения пожара в зоне ООС

Во время тушения пожара в районе Зализного Донецкой области сдетонировало взрывное устройство, один боец ВСУ легко ранен, сообщили в штабе ООС.

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины 18 сентября получил ранение возле Зализного Донецкой области, это произошло во время ликвидации возгорания сухой травы, сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

На других участках фронта ВСУ не понесли потерь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.