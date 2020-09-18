Ермак: Нет сомнений, что за свою каденцию Зеленский закончит войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет все обещания, поэтому обещание завершить конфликт на Донбассе он тоже выполнит, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак: Мы находимся в тяжелых переговорах, но у нас седьмая неделя режима тишины Фото: Андрей Ермак / Facebook

Украина находится в сложном переговорном процессе по поводу урегулирования ситуации на Донбассе, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 18 сентября в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Я думаю, что украинцы уже привыкли к тому, что президент [Украины Владимир] Зеленский выполняет все, что обещает. Поэтому у меня нет сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну. Что касается сегодняшнего момента, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран "Нормандской четверки". Мы находимся в тяжелых переговорах, но у нас есть серьезная победа: седьмая неделя режима тишины", – отметил Ермак.

Он подчеркнул, что со стороны оккупантов продолжаются провокации, и признал, что механизм о перемирии на Донбассе не идеален. По словам Ермака, ведутся постоянные консультации с ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.