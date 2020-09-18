Ермак считает недопустимым увеличение расходов на содержание чиновников

Чиновников, которые позволят неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак готов на 10% сократить штат Офиса президента, если окажется невозможным уменьшение расходов на его содержание Фото: EPA

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти во время экономического кризиса, комментируя проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Президент требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и насущными. Всех чиновников, которые позволят себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждую подозрительную трату – тщательно проверять", – отметил Ермак.

Он сообщил, что обратился к руководству Министерства финансов Украины и Государственного управления делами с просьбой поработать с народными депутатами между первым и вторым чтением проекта закона о государственном бюджете на 2021 год для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Ермак призвал членов Кабмина и народных депутатов сократить расходы, без которых можно обойтись в период кризиса.

По информации Ермака, численность работников ОПУ самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году). Он подчеркнул, что готов на 10% сократить штат Офиса президента, если окажется невозможным уменьшение расходов на его содержание.

18 сентября нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что проектом государственного бюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис президента Украины на 39%.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что увеличение расходов на ОП связано с тем, что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.