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Зеленский поручил создать комиссию для проверки работ по преодолению последствий наводнения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет проведена проверка того, как потрачены деньги, выделенные из госбюджета на преодоление последствий паводка на западе страны.

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Зеленский: Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску
Зеленский: Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание комиссии, которая проверит выполнение работ по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области и расходования средств, выделенных на эти цели. Об этом 18 сентября сообщил Офис президента Украины.

"До этого была комиссия, ее организовывал  [министр развития общин и территорий Алексей]  Чернышев. Мы сейчас сформируем еще одну комиссию, которая проверит все потребности, все ошибки. Одно дело, что государство выделяет деньги, а надо проверять, куда эти деньги пошли", – сказал глава государства.

Он отметил, что в Ивано-Франковской области необходимо принять меры по предотвращению негативных последствий наводнений.

Зеленский ознакомился с ходом реконструкции дорог в поселке Ланчин, которое пострадало от стихии. По его словам, процесс восстановления дорог продвигается хорошо, но осталось много вопросов по ликвидации последствий наводнения.

"Наводнения могут быть и в будущем, нам нужно очень быстро полностью подготовиться к этому риску", – подчеркнул Зеленский.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что июньское наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

3 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, это позволило увеличить резервный фонд на 2 млрд грн. Эти деньги направили на преодоление последствий наводнения в западных областях Украины.

Теги: Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, наводнение в Украине 2020 года
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