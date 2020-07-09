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В Ивано-Франковской области начали выплачивать помощь пострадавшим от наводнения

Ивано-Франковская область получила 480 млн грн на ликвидацию последствий наводнения. Из них 100 млн грн пойдет на выплаты населению.

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Из-за интенсивных осадков в пяти областях Украины произошло подтопление автодорог и домохозяйств
Из-за интенсивных осадков в пяти областях Украины произошло подтопление автодорог и домохозяйств
Фото: EPA

Территориальные органы социальной защиты в Ивано-Франковской области начинают начислять материальную помощь пострадавшему от наводнения населению. Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Виталий Федорив, говорится на сайте ОГА.

"На прошлой неделе область получила из государственного бюджета 480 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванных природной стихией. Сейчас определены распорядители и получатели финансового ресурса, начата работа по выплате материальной помощи пострадавшему населению", – отметил Федорив.

По его словам, на сегодня полностью восстановлено электроснабжение во всех районах области, однако все еще без газоснабжения находятся сотни абонентов.

Федорив также сообщил, что 100 млн грн из полученной суммы будет направлено на выплаты населению, 120 млн грн – на восстановление разрушенных мостов, 10 млн грн – на объекты социальной сферы, 30 млн грн – на ремонт мостов коммунальной собственности, 60 млн грн – на берегоукрепление.

В ОГА также отметили, что для восстановления водозащитных дамб в области дополнительно из госбюджета будет направлено 136,6 млн грн.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

По словам главы Кабмина, людям, потерявшим дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут семьям на капитальный ремонт.

Теги: Ивано-Франковская область, Виталий Федорив, наводнение в Украине 2020 года
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