Наводнение на западе Украины. Британия выделит £100 тыс. помощи пострадавшим

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением на западе Украины, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения COVID-19 среди местных жителей.

Из-за интенсивных осадков в конце июня произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях Украины Фото: EPA

Великобритания планирует предоставить £100 тыс. для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины. Об этом 6 июля сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook.

В посольстве отметили, что помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу.

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения COVID-19 среди местных жителей.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", – говорится в сообщении.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

По словам главы Кабмина, людям, потерявшим дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут семьям на капитальный ремонт.