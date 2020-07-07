ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Наводнение на западе Украины. Британия выделит £100 тыс. помощи пострадавшим

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением на западе Украины, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения COVID-19 среди местных жителей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из-за интенсивных осадков в конце июня произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях Украины
Из-за интенсивных осадков в конце июня произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях Украины
Фото: EPA

Великобритания планирует предоставить £100 тыс. для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины. Об этом 6 июля сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook.

В посольстве отметили, что помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу. 

Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения COVID-19 среди местных жителей.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/3308056495881843

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывала.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года

По словам главы Кабмина, людям, потерявшим дома из-за наводнения, выплатят по 300 тыс. грн, по 50 тыс. грн выдадут семьям на капитальный ремонт.

Теги: Украина, Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, наводнение в Украине 2020 года
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Страсть все безумнее". Кошевой рассказал о семейной жизни
"Страсть все безумнее". Кошевой рассказал о семейной жизни
  YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
  YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом
"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом
Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте
Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте
  N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
  N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением
"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением
"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны
"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны
"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа
"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа
"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях
"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях
  "Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
  "Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
Лохан показала свое детское фото
Лохан показала свое детское фото
"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты
"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS