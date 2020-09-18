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Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение расходов на Офис президента Украины на 39% – нардеп

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в проекте госбюджета 2021 года заложено повышение расходов на Офис президента и силовые структуры. Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил, что увеличение расходов на ОП связано с тем, что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабинета Министров.

Железняк: Я не помню, чтобы в бюджете было увеличение зарплат врачей на 39% или пенсий на 39%
Железняк: Я не помню, чтобы в бюджете было увеличение зарплат врачей на 39% или пенсий на 39%
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии "Цензор.НЕТ" заявил, что проектом государственного бюджета-2021 предусмотрено увеличение расходов на Офис президента Украины на 39%.

"Я не помню, чтобы в бюджете было увеличение зарплат врачей на 39%, или пенсий на 39%, или социальных расходов. Но кому точно увеличили расходы, так это Офису президента и господину президенту на 39%. А на Государственное управление делами – на 33%. Правоохранительные органы, начиная с прокуратуры, на 20% и заканчивая СБУ и ГБР на 20–23%, даже 40%. Так для кого этот бюджет заканчивает эпоху бедности?" – сказал Железняк.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что увеличение расходов на Офис президента связано с тем, что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.

"Есть необходимость обеспечить ремонт самолетов, и это также нормальная практика. Правоохранительные органы – выполняем положения закона. Мы делаем все возможное, чтобы это бюджет был реальный, сбалансированный и адекватным", – сказал министр.

Проект государственного бюджета на 2020 год рассчитывался с учетом прогнозного курса 28,2 грн/$, но сам курс в бюджете не был заложен.

В законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (после внесенных с начала года правок) доходы определены на уровне 978,71 млрд грн, расходы – 1,27 трлн грн. Таким образом, рост доходов составит 9,4%, расходов – 6,6%.

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год на заседании 14 сентября. Согласно украинскому законодательству, до 15 сентября документ должны передать на рассмотрение Верховной Рады.

Рада планирует рассмотреть проект госбюджета в первом чтении 18 сентября.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Украина, Кабинет Министров, госбюджет, Государственное бюро расследований, Сергей Марченко, партия Голос, Офис президента Украины, Ярослав Железняк, Минфин
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