Всемирный банк отложил выделение Украине первого транша на $350 млн

В 2020 году Всемирный банк согласился предоставить Украине $700 млн двумя траншами. Однако пока что даже первая часть кредита в страну не поступила, рассказали в Министерстве финансов.

Первый транш Всемирного банка, предназначенный для экономической помощи Украине, откладывается. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сказал глава украинского Минфина Сергей Марченко.

О выделении Всемирным банком транша в $350 млн на поддержку реформ в сельскохозяйственном и газовом секторе Украины стало известно 26 июня.

Министр подчеркнул, что ожидает получения до конца года полной суммы кредита, $700 млн, поскольку это позволит своевременно профинансировать накопленные расходы.

Первоначально речь шла об $1 млрд, отметил министр.

"В связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за значительного количества запросов от всех стран-членов эта сумма была сокращена до $700 млн и отдельного проекта социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал Марченко.