Всемирный банк отложил выделение Украине первого транша на $350 млн

Первый транш Всемирного банка, предназначенный для экономической помощи Украине, откладывается. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сказал глава украинского Минфина Сергей Марченко.
О выделении Всемирным банком транша в $350 млн на поддержку реформ в сельскохозяйственном и газовом секторе Украины стало известно 26 июня.
Министр подчеркнул, что ожидает получения до конца года полной суммы кредита, $700 млн, поскольку это позволит своевременно профинансировать накопленные расходы.
Первоначально речь шла об $1 млрд, отметил министр.
"В связи с существенной нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за значительного количества запросов от всех стран-членов эта сумма была сокращена до $700 млн и отдельного проекта социальной помощи, который мы сейчас финализируем", – сказал Марченко.