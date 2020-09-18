ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе готовят провокации в районе Шумов – СМИ

Незаконные вооруженные формирования ОРДО хотят устроить провокации для украинских военных в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевики ОРДО грозились обстрелять позиции украинских военных возле Шумов
Боевики ОРДО грозились обстрелять позиции украинских военных возле Шумов
Фото: EPA (архив)

Пророссийские боевики на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вечером 18 сентября источник, близкий к трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.  

"Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов с целью спровоцировать украинскую сторону", – рассказал собеседник агентства.

Украинская сторона уже проинформировала об этом специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и задействовала механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 5 сентября потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе Шум, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины. В министерстве и Офисе президента Украины сообщили, что Киев получил от боевиков большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые ранее договоренности.

11 сентября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 18 сентября заявил о срыве Россией инспекции мониторинговой миссией ОБСЕ серой зоны в Шумах.

Теги: Россия, ОБСЕ, Донбасс, военные, провокации, боевики, ДНР, ВСУ, обстрелы, Шумы, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения
"Наверное, сегодня кто-то родится". Tarabarova пожелала всем везения
"Очень друг другу подходите". Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Очень друг другу подходите". Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
"На Таню похож". 75-летний Петросян впервые показал шестимесячного сына от 31-летней жены
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
"В комнату, где было двое, внезапно зашла вся страна". Невеста Цимбалюка рассказала, как отреагировала на предложение стать его женой в эфире "Танцев со звездами"
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
Никитюк снялась в плавках и рубашке на голое тело
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS