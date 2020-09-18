Боевики на Донбассе готовят провокации в районе Шумов – СМИ

Незаконные вооруженные формирования ОРДО хотят устроить провокации для украинских военных в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Пророссийские боевики на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вечером 18 сентября источник, близкий к трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шумов с целью спровоцировать украинскую сторону", – рассказал собеседник агентства.

Украинская сторона уже проинформировала об этом специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и задействовала механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 5 сентября потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе Шум, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины. В министерстве и Офисе президента Украины сообщили, что Киев получил от боевиков большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые ранее договоренности.

11 сентября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников 18 сентября заявил о срыве Россией инспекции мониторинговой миссией ОБСЕ серой зоны в Шумах.