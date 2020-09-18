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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сорвала инспекцию ОБСЕ в Шумах – Резников

Россия сорвала инспекцию миссии ОБСЕ в Шумах Донецкой области, так как понимала, что она докажет соблюдение украинской стороной режима тишины, уверен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы
ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российская сторона сорвала инспекцию мониторинговой миссии ОБСЕ серой зоны в Шумах Донецкой области. Об этом 18 сентября заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Миф о так называемой инспекции позиций украинских военных в Шумах. Простите, но это откровенный бред. Это российский нарратив. Россия со своими прокси сама сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат", – отметил он.

Резников подчеркнул, что речь шла исключительно об инспекции в серой зоне и только для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором четко указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины установившегося режима тишины нет.

"Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с минскими договоренностями. Именно так зафиксировано в Минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ мандат на верификацию прекращения режима огня", – добавил он.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собирались обстрелять эти позиции.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков "ДНР" 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

10 сентября Минобороны Украины заявило, что инспекция отменена из-за того, что оккупанты не были готовы к "конструктивной и основанной на здравом смысле" позиции Украины. В министерстве и Офисе президента Украины сообщили, что Киев получил от боевиков большое количество новых требований и претензий, которые противоречат друг другу и нарушают достигнутые ранее договоренности.

11 сентября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выразил надежду, что инспекция украинских позиций под Шумами может пройти через несколько дней.

Теги: Россия, ОБСЕ, Донецкая область, Алексей Резников, Шумы, война в Украине, война на Донбассе
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