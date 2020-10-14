13 октября боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня в районе населенных пунктов Орехово, Пески, Зайцево, Хутор Вольный, Пищевик и Водяное, отметили в штабе операции Объединенных сил.

13 октября на Донбассе боевики шесть раз нарушали режим перемирия. Об этом в сводке на 7.00 проинформировал 14 октября в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"13 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля. ...Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что в районе населенных пунктов Орехово и Пески боевики применяли автоматические станковые гранатометы, а в районе Зайцевого – ручной противотанковый гранатомет.

"Также огневую активность противника зафиксировано в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – рассказали в штабе ООС.

В районе населенных пунктов Пищевик и Водяное Объединенные силы обнаружили и подавили радиоэлектронными средствами вражеские беспилотники, что "сделало невозможным дальнейшее их использование".

Утром 14 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.