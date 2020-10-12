Из-за санкций резко снизилось качество используемых боевиками на Донбассе российских БПЛА – украинская разведка

У боевиков на Донбассе есть почти все типы БПЛА, которыми пользуется российская армия, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

У беспилотников российского производства, которые используются боевиками на Донбассе, резко ухудшилось качество. Об этом со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого проинформировал 12 октября сайт ведомства.

Он связал происходящее с антироссийскими санкциями.

"На БПЛА оккупантов, которые украинские воины сбивали в 2014 году, было много элементов немецкого, французского, японского и южнокорейского производства. После того, как иностранные комплектующие иссякли, российские производители пытаются устанавливать на летательные аппараты комплектующие собственного производства, но их качество намного ниже того, что имеют детали иностранного производства", – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что у них есть доказательства использования Россией на территории Украины "почти всех типов БПЛА", которые есть у вооруженных сил РФ.

По данным Скибицкого, боевики "ДНР" и "ЛНР" создали специальные подразделения для использования беспилотников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с оккупацией Крыма и войной на Донбассе в отношении России с 2014 года ввели санкции, которые впоследствии расширялись.