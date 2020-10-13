Мороз: Противодействовать агрессору можно только военной силой и единением общества. В этом направлении власть ничего не делала

Любое царство, разделившееся

в самом себе, опустеет, и дом,

разделившийся сам в себе, не устоит.

Евангелие от Луки

Журналистка одной из программ радио (не запомнил названия) попросила по телефону прокомментировать ситуацию с Витольдом Фокиным. Это было накануне его увольнения с должности, которую ему почти два месяца назад предложили (18 августа президент Владимир Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, а 30 сентября освободил с должности. – "ГОРДОН").

– Знаю Витольда Павловича как прекрасного человека, настоящего патриота Украины, замечательного управленца, специалиста, – начал я, будучи равнодушным к оценкам с разных сторон, догадываясь, что вопрос об устранении его с должности уже решен. Решен по мотивам... не государственным, не политическим, не идеологическим. По мотивам – пропагандистским. Так и произошло. Откровенную черту в дискуссии на канале ZIK подвел представитель "Свободы": "Он показал себя абсолютно советским человеком". Так, по крайней мере по смыслу, звучал его обвинительный вердикт.

Вот оно что. Оказывается, быть преданным делу, честным в правде, справедливым к людям, глубоко понимать суть процессов и аргументированно отстаивать свою позицию (так воспринимаю образ руководителя советского типа) является большим недостатком для управленца современности в Украине. То, что Витольд Павлович возглавлял Кабинет Министров Украины в наиболее шаткий период разрушения союзного государства (его роль в строительстве именно Украины отстаивали не только мои единомышленники, но и трезвые политики "демократической" волны из "Руху", Лариса Скорик например), то, что именно его подпись стоит на стартовом документе в Беловежской пуще, что он вместе с Леонидом Кравчуком поддержал обращение к нынешнему руководству государства относительно недопустимости превращения украинской земли в товар... Все это не имеет значения. "Его надо судить за государственную измену", – высказалась демонстративно эпатажная представительница Петра Порошенко.

А может, надо судить тех, кто пытается теперь судить Витольда Павловича? Тех, кто подстрекал к противостоянию на Майдане, на чьих руках кровь и митингующих, и правоохранителей. Боявшихся (и боящихся) справедливого наказания за преступления, протаскивающих закон от 21 февраля 2014 года о нерасследовании обстоятельств этой трагедии. Кто сознательно, покорно сдал Крым, а теперь в уличных колоннах в первых рядах демонстрирует свой "патриотизм". Кто не позволил еще в начале 2014 года остановить бойню на Донбассе, хотя все для этого было подготовлено. Кто доныне блокирует расследование злодеяний на Крещатике, Институтской улице, в Одессе...

Противодействовать агрессору можно только военной силой и единением общества. Ни в том, ни в другом направлении в течение шести лет власть ничего не делала

Примеров предательства государства, интересов и чаяний людей можно приводить еще много. Охладевшему от лжи обществу нельзя навязывать стереотипы, у которых нет смысла. "Чей Крым?" – сбивая оппонента с мысли, кричит на очередной дискуссии "патриот", зная, что он украинский, только украинцам туда почему-то дорога закрыта! "Мы стремимся в НАТО, этот вопрос народ решил..." – продолжает другой, понимая, что Украине там не быть и что "решил" не народ, а президент вместе с охваченными страхом ожидания выборов депутатами "героического" VIII созыва. "У нас сильнейшая армия в Европе", – краснея от стыда, сказал недавний чиновник, и этот абсурд сохраняет инерцию теперь, несмотря на противоположные факты.

Такие стереотипы – плетень для "патриотов", за которым можно присесть, скрываясь от правды, от необходимости что-то делать с украинской трагедией. Наряду с "патриотами" за плетнем все чаще маскируются и властители, избегая ответственности за бездействие, за неспособность к действию. А время идет, в части Донбасса местный социум развивается по собственной ситуативной логике, однако отличной от логики общегосударственного содержания. Не скажу "чужой логике", так признаки государственной логики у нас найти трудно, потому что сводить все к антироссийскому вектору мелко, непродуктивно, даже несмотря на обоснованное признание соседа агрессором.

Противодействовать агрессору можно только военной силой и единением общества. Ни в том, ни в другом направлении в течение шести лет (как и ранее) власть ничего не делала. Более того, раздирая общество попытками переиначить историю, навязать контраверсийную идеологию, чуждую для большинства населения и вовсе чужую высоким чиновникам, власть культивировала "раздрай" между людьми.

В таких условиях само собой понятными становятся смертельно опасные язвы для государства и общества: разворовывание бюджета, растранжиривание созданных ранее основных фондов, деградация образования и науки, разрушение системы охраны здоровья и социальной сферы в целом.

Колония управляется извне. Иначе не бывает. Это свершившийся факт и для Украины

До невиданных в мире масштабов и форм разрослась коррупция. Она стала инструментом управления, так как коррупцией пронизаны все институты власти, больше всего – правоохранительные и близкие к ним структуры: СБУ, милиция, суды, фискальные и таможенные службы. последние образовали среду круговой поруки, куда даже при желании "сверху" (хотя такое желание и не наблюдается) проникнуть нельзя, а "снизу", для пострадавших – особенно мелких и средних предпринимателей – добиться справедливости кажется фантастикой.

Связанные круговой порукой, прикрытые законными полномочиями и погонами, защищенные практикой безнаказанности и вседозволенности, эти сотни и тысячи чиновников стали ядром уголовного (!) государства. Разбить это ядро, освободить население от ига алчных представителей власти – задача теперь чрезвычайно сложная, его непросто обеспечить даже возобновлением смертной казни, к чему, похоже, придется прибегнуть.

Сущность государства искажена. Высшие институты власти формируются олигархатом, поэтому закономерно государство прислуживает ему. Среднее звено управления поглощено коррупцией. То есть надстройка общества ему – обществу – враждебна. В базисе, который состоит из подавляющего большинства населения, царит бесправие, безработица и настроения безнадежности. В общей массе каждый брошен на произвол судьбы, утрачено чувство причастности к делам государства, коллектива, места жительства. Людей изредка объединяет разве протест против своего состояния, иногда – проплаченные акции. Это не сгущение красок пессимистом. Это реальная картина квазигосударственности, полуколонии.

Колония управляется извне. Иначе не бывает. Это свершившийся факт и для Украины. Обратите внимание на продемонстрированные диалоги [пятого президента Украины Петра] Порошенко и [бывшего вице-президента США Джозефа] Байдена, потуги формирования бюджета за счет обнищания населения и ссуд, на циничное пренебрежение к людям сделками вроде "Роттердам плюс", на неоправданные цены и тарифы, на подготовку продажи земли, абсолютную деградацию производств с добавленной стоимостью, на вывоз природных сырьевых ресурсов и капитала... Формирование колониальной зависимости почти завершено.

Видят ли это наши зарубежные "наставники"? Бесспорно. Понимают ли они, что происходит уничтожение государства? Вне всякого сомнения. Отсюда вывод: им это и нужно. Нужно, чтобы в центре Европы находилась страна (или хотя бы территория), неспособная на эффективную субъектность, полностью зависимая от внешнего управления, с достаточным резервом дешевой рабочей силы и довольно вместительным потребителем импортируемой продукции и источником сырья. Речь идет о буфере между Западом и Россией, ориентация которого против последней будет поддерживаться и далее вооруженными столкновениями на Донбассе и аннексией Крыма. Собственно, потеря Крыма, вполне вероятно, была санкционирована Западом, как и противодействие локализации военных действий на Донбассе. Это могли бы подтвердить недавние руководители государственных учреждений Петр Порошенко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк...

А они (или такие, как они) понимают, что их роль сводится к функции козла на скотобойне? Наверное, понимают, но многие из них зависимы от контроля за их состоянием. У нынешнего президента такой зависимости не существует, и в этом его преимущество. Но такая же форма зависимости касается всего олигархата (десятка семей), который изначально влияет на суть внешней и внутренней политики.

Предчувствие еще большей неопределенности, упадка, недогосударственности угнетает прежде всего людей старшего возраста, "совков" – из уст нынешних липовых политиков

А для нынешнего президента у "наставников" есть другие методы воздействия. Неслучайно же он мирится с очевидным безумием зарубежных наблюдательных советов в государственных кампаниях, в том числе в тех, которые должны быть закрытыми (секретными). Неслучайно протягивается крайне рискованная для государственности афера с продажей земли. Совсем неслучайно сохраняет свое влияние на состояние медицины недавняя исполняющая обязанности министра ("міністерка" – так согласно новой грамматике?). Она как будто боролась с коррупцией при поставках фармпрепаратов. Теперь она создала систему, которая (при помощи наших спецслужб) монополизировала этот рынок вместе с его увеличенной коррупционной составляющей.

Неслучайно готовится дальнейшая масштабная приватизация, хоть уровень разгосударствления экономики (если считать, что она у нас есть) опережает ведущие капиталистические страны. Умышленно использую это политэкономическое определение, потому что много лет назад писал о том, что Украине отведена роль страны с системой отношений, которая называется капитализмом периферии. "Что это такое?" – спросит неравнодушный к дефинициям. Ответ прост: это то, что у нас сегодня, а перспектива уготована еще хуже.

Предчувствие еще большей неопределенности, упадка, недогосударственности угнетает прежде всего людей старшего возраста, "совков" – из уст нынешних липовых политиков. Они употребляют это слово, когда нечем возразить правде, возразить очевидному – состояние дел в стране кричащее, а они первые в этом виноваты. Не зная, что делать, они копаются в прошлом, сводят с ним счеты, несмотря на то, что там были не только голодоморы, репрессии и другие грехи, но и величие народа, которое позволяло каждому чувствовать свою причастность к государственности.

Не буду об общеизвестном (всеобщая грамотность, передовая наука, современная медицина, полная занятость, бесплатное жилье, умеренные тарифы, почти бесплатные энергоносители...), много чего стоило изменить и усовершенствовать, но за каждым достижением была работа конкретных людей, моих, считай (и, кстати, Фокина), ровесников, была их жизнь. Они заслуживают уважения и благодарности от молодого поколения, без такого отношения и его культивирования через школы, общественную жизнь, СМИ, правительственные действия и так далее надеяться на успехи для общества не стоит, они невозможны.

"Не судите прошлое, – примерно на этом настаивает восточная мудрость. – Вы не знаете своего будущего".

Мы надеялись на то, что законами удастся развить идеи, сформулированные в Декларации, которая вместе с Актом о независимости получила поддержку на референдуме. Не удалось

Есть еще одно определяющее для более близкого будущего обстоятельство – выход украинцев из Украины. Он масштабнее, чем выход евреев из Египта. И отличный от того библейского перемещения. Там шел народ в землю обетованную, доверяя при этом Моисею. А у нас люди в одиночку убегают с земли обетованной, от фальшивых мессий. Уже немного осталось до 40-летнего скитания. Народ тает, как снег весной, верить статистике об условно 40 миллионах нельзя, это неправда. Выход пока сдерживается пандемией, а при других обстоятельствах он был бы еще более стремительным.

Этот мировой феномен во многих последствиях трагический. Но одно из последствий обобщающее. В селах и небольших городах остается население, малоспособное к субъектности. Проще говоря, малопригодное и к общественному труду, и к отстаиванию своих прав, и в гражданской позиции. И совсем далекое от своего назначения по Конституции – как источника власти. Есть опасность пропустить точку невозврата, тогда можно поставить крест на всех наших надеждах на национальной идеи, в частности, которую не стоит выдумывать, а прочитать в ст. 1 Конституции. Потребность же не в необходимости прочитать, а в том, чтобы осуществить записанное: правовое, социальное, демократическое...

Сделать это можно, только введя реальное народовластие. Несмотря на правильные предвыборные заявления действующего президента, фактически им управляемая власть к такому повороту неспособна, она в нем не заинтересована, боясь тем более недовольного окрика от соросов и иже с ними.

Это замкнутый круг, тупик? Нет. В нашей, в общем прогрессивной, Конституции не определены конкретно формы, инструменты, функции народовластия. Мы надеялись на то, что законами удастся развить идеи, сформулированные в Декларации, которая вместе с Актом о независимости получила поддержку на референдуме. Не удалось. Виновники известны, но речь не о них.

Речь о необходимости изменения конституционного строя. А это исключительное право народа. Мой коллега по Конституционной ассамблее, блестящий юрист и философ профессор Алексей Ющик подчеркивает: "...Народ для реализации своего исключительного права должен получить юридическую возможность изменить существующую Конституцию Украины таким образом, чтобы в ней была воплощена суверенная воля народа по всем вопросам жизни страны". Речь идет о референдуме по народной инициативе, который обязан провозгласить президент на основании ст. 72 Конституции Украины.

Собственно, текст усовершенствованной действующей Конституции подготовлен давно. Его надо дополнить некоторыми положениями, создать для того внепартийную научно-экспертную группу (которая впоследствии будет совещательным институтом при высшем представительном органе – Всеукраинском учредительном собрании).

Еще раз процитирую Ющика: "Украине необходима народная республика, в которой парламент не только избирается, но и контролируется народом".

Добавлю: и не только парламент. Народ должен контролировать все структуры и звенья власти. Инструменты для этого следует предусмотреть в Основном законе: выборы с открытыми списками (депутаты проживают среди избирателей, те могут их отозвать при необходимости), референдумы, вотумы доверия, реальное действующее самоуправление, выборность судей и прокуроров и так далее.

Могу высказать свое предсказание о том, что уже близкие последствия организованной административно-территориальной реформы заставят и общество, и органы власти (президента в том числе) искать выход из легкомысленно созданной рисковой ситуации. Считаю целесообразным подсказать: выход – в перезагрузке государства, в изменении конституционного строя, при котором высшей властью на самом деле станет народ.