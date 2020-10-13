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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 октября боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня и 12 октября, и утром 13 октября.

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Ситуацию на Донбассе штаб ООС называет контролируемой
Ситуацию на Донбассе штаб ООС называет контролируемой
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

12 октября на Донбассе боевики семь раз нарушали режим перемирия. Об этом в сводке на 7.00 проинформировал 13 октября в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, с началом суток, а затем и в вечернее время из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь вблизи Авдеевки", – говорится в сообщении.

Из автоматического станкового гранатомета боевики стреляли, по данным пресс-центра, в районе Камышевахи, Новолуганского и Майорска (здесь еще и из стрелкового оружия). Кроме того, неприцельные вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – отметили в штабе ООС.

С утра 13 октября боевики один раз уже нарушили перемирие выстрелами из ручного противотанкового гранатомета в районе Зайцево Донецкой области.

О потерях со стороны Вооруженных сил Украины 12-13 октября штаб ООС не сообщает.

Ситуацию на Донбассе командование операцией называет контролируемой. Ответного огня в эти дни украинские военнослужащие не открывали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/860220298120108/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Донбасс, боевики, перемирие, Авдеевка, Майорск, Орехово, гранатомет, Зайцево, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил, ООС
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