Боевики "ДНР" осудили местного жителя на 10 лет

Так называемая "прокуратура ДНР" приговорила жителя Донецкой области Сидоренко А.В к 10-летнему тюремному сроку. Боевики считают, что в августе 2016 года его якобы завербовала Служба безопасности Украины.

В рамках последнего обмена с неподконтрольных территорий в Украину вернулись 76 человек Фото: depositphotos.com

Жителя подконтрольной боевикам "ДНР" части Донецкой области приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Боевики обвинили его в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщили в так называемой "прокуратуре ДНР" 12 октября.

По информации "ведомства", жителя Донецкой области Сидоренко А.В. в августе 2016-го якобы завербовала СБУ. А с 25 августа 2016-го по 2 января 2018 года обвиняемый, по данным боевиков, "собирал и передавал сведения о расположении подразделений "вооруженных сил ДНР".

Сидоренко А.В. якобы собирал информацию об "охране военных объектов и изменении оперативной обстановки", рассказали в "генпрокуратуре".

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Тогда с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

Об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и представителями ОРДЛО договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.