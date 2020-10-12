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Зеленский: Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он не цепляется за рейтинги и власть, а ключевой задачей видит заключение мира с Россией и возврат захваченных ею территорий.

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Зеленский говорит, что Украине нужна помощь всего мира для прекращения войны на Донбассе
Зеленский говорит, что Украине нужна помощь всего мира для прекращения войны на Донбассе
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру, что готов будет признать свою неудачу, если ему не удастся прекратить войну с Россией. Расшифровку интервью приводит "ВВС News Україна".

По словам Зеленского, он все еще верит в то, что Москва вернет захваченные территории.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – сказал он.

Глава государства утвердительно ответил на вопрос Сакура о том, признается ли он народу в провале, если мир не наступит.

"Это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Зеленский, который в 2019 году стал президентом под лозунгами прекращения военных действий на Донбассе, утверждает, что остановить войну можно только путем переговоров на высшем уровне.

Теги: Россия, ВВС, Владимир Зеленский, война в Украине, интервью
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