Штаб ООС сообщил о нарушении перемирия на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил заявили, что обстрел со стороны боевиков в районе Водяного не представлял угрозы для украинских военных.

В течение прошедших суток никто из украинских военных не был ранен, заявили в штабе ООС Фото: EPA

В течение 10 октября на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом 11 октября сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответных огонь они не открывали", – заявили в штабе.

В течение суток потерь среди украинских военных не было.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. "По всей линии разграничения наблюдается тишина", – сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.