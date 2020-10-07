6 октября боевики дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не открывали ответный огонь – штаб ООС

Потерь среди украинских военных на Донбассе 6 октября и с начала текущих суток не было, проинформировали в штабе операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования России на Донбассе 6 октября дважды нарушили режим прекращения огня, проинформировал в Facebook штаб операции Объединенных сил.

Боевики вели огонь по украинским позициям в районе Зайцево и Водяного Донецкой области – из гранатомета и стрелкового оружия, сообщили в штабе.

"Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", – отметили в штабе.

Кроме того, украинские военные вместе со спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить вспыхнувшие в конце сентября в Луганской области пожаров и помогают местным жителям преодолевать их последствия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.