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Кулеба: Мы никогда не исключали возможность перенесения переговоров из Минска

Отношение Беларуси к Украине ухудшается, чем более недружественными будут становиться действия или заявления белорусской стороны к украинской, тем более неприемлемым будет Минск как площадка для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн
Кулеба: От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн
Фото: ЕРА

Украина никогда не исключала возможность перенесения переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 6 октября. 

"От Минска в минской группе сейчас есть только название, поскольку все переговоры проходят онлайн, все к этому привыкли. Отношение Беларуси к Украине планово ухудшается. Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее будут становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым будет становиться Минск как место для физических встреч", – сказал министр. 

Он добавил, что сейчас вопроса о том, чтобы ехать в Минск и проводить там заседания ТКГ, "вообще нет в повестке дня". 

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.

В августе 2020 года в белорусской столице начались демонстрации протеста против фальсификаций итогов выборов президента. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук, комментируя предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца, не исключил перенос работы группы в Австрию.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ
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