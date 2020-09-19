ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кравчук о работе ТКГ: Политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке

Инициативу перенести переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе в Австрию глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал "хорошим предложением".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с июля 2014 года проходят в Минске
Переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с июля 2014 года проходят в Минске
Фото: depositphotos.com

Перенос работы трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Беларуси в Австрию возможен, об этом в интервью "Стране", которое опубликовано 19 сентября, сказал глава украинской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

Соответствующее предложение канцлера Австрии Себастьяна Курца украинский политик назвал "хорошим".

"Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на минской площадке. Народ поднялся против [президента Беларуси Александра] Лукашенко, и все говорит о том, что протест будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно. Очевидно, если ничего не изменится, нам нужно будет искать другую площадку", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что окончательное решение о переносе принимает ОБСЕ – как модератор переговоров.

"Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно, и решение будут принимать на международном уровне", – сказал глава украинской делегации.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года.

В августе 2020 года в белорусской столице начались демонстрации протеста против фальсификаций итогов выборов президента. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Леонид Кравчук, ОБСЕ, Австрия, Минск, Себастьян Курц, война в Украине, минские переговоры, протесты в Беларуси, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS