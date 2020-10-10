Оккупанты один раз нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил в субботу, 10 октября. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета", – рассказали украинские военные.

Среди украинских военнослужащих потерь нет, отметили в штабе. В ответ военные ВСУ огонь не открывали.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.