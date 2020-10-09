8 октября оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Среди украинских военнослужащих 8 октября потерь не было, отметили в штабе операции Объединенных сил.

С начала суток в зоне ООС соблюдается тишина, сообщили в штабе Фото: EPA

8 октября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне операции Объединенных сил. Об этом 9 октября сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями применил ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2", – говорится в сообщении.

Среди украинских военнослужащих потерь нет, отметили в штабе.

С начала суток 9 октября нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано, добавили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.