13 раненых украинских бойцов пройдут лечение в Германии – Кулеба

Специальный борт вооруженных сил Германии с ранеными украинскими военными приземлился в Берлине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

За шесть лет в ФРГ прошли лечение 139 украинских военнослужащих, получивших ранения на Донбассе Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Специальный самолет бундесвера доставил в Германию группу украинских военных для продолжения лечения. Об этом 6 октября в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"13 украинских военных были тяжело ранены в боевых действий на востоке Украины. Я искренне благодарен федеральному правительству Германии за помощь в лечении и реабилитации защитников Украины", – отметил глава МИД.

Цей спецлітак Бундесверу доставив до Німеччини для продовження лікування ще одну групу з 13 українських військових, які були важко поранені у бойових діях на сході України. Я щиро вдячний Федеральному уряду Німеччини за допомогу у лікуванні та реабілітації захисників України. pic.twitter.com/EkxjslU96b — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 6, 2020

По информации "Укринформа", шестеро военных будут лечиться в Берлине, еще шестеро – в городе Ульм и один раненый – в городе Кобленц. Самому старшему воину 48 лет, младшему – 23 года. Один их военнослужащих уже проходил курс лечения в Германии.

По данным информагентства, Германия принимает на лечение 10-ю группу украинских раненых бойцов. За шесть лет в ФРГ прошли лечение 139 украинских военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе.

По некоторым оценкам, немецкая сторона потратила на лечение украинских бойцов более €25 млн, сказано в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.