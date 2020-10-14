Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Водяного – штаб ООС

14 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. Вблизи Водяного Донецкой области боевики применили стрелковое оружие, сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.
Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 7 га территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.
Также проводятся работы и по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За сутки спасатели отремонтировали один дом, на девяти объектах работы еще продолжаются.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.