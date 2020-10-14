Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Водяного – штаб ООС

Украинские военные огонь в ответ на стрельбу боевиков возле Водяного Донецкой области не открывали, сообщает штаб операции Объединенных сил.

14 октября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. Вблизи Водяного Донецкой области боевики применили стрелковое оружие, сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 7 га территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Также проводятся работы и по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За сутки спасатели отремонтировали один дом, на девяти объектах работы еще продолжаются.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.