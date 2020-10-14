ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский напомнил, с чего началась война на Донбассе

Вооруженный конфликт на Донбассе начался с оккупации Крыма Россией. Но в нормандском формате на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вопрос Крыма не обсуждают, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский поблагодарил Дуду за позицию Польши по поводу аннексии Крыма
Зеленский поблагодарил Дуду за позицию Польши по поводу аннексии Крыма
Фото: EPA

Война на Донбассе началась с незаконной российской аннексии Крыма. И об этом мир не должен забывать, сказал президент Украины Владимир Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября.

"Все началось с аннексии Крыма Россией. Откровенно говоря, когда мы говорим в "Нормандской четверке", на этих важных встречах и потом говорим на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, вопрос Крыма не поднимается", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Дуду за то, что Польша не забывает вопрос российской аннексии Крыма, и напомнил о создании "Крымской платформы". В ней, по словам Зеленского, примут участие страны, желающие деоккупации Крыма.

На всех геополитических площадках Польша поддерживает Украину, не будучи членом "Нормандской четверки", сказал Зеленский. В свою очередь Дуда, добавил, что агрессия России должна быть завершена, а оккупированные территории – возвращены Украине.

"Агрессия России в Украине была проведена для того, чтобы усложнить Украине вступление в НАТО и ЕС. И это очень важный момент в этой дискуссии", – сказал президент Польши.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Польша, Донбасс, аннексия, нормандский формат, Владимир Зеленский, контактная группа, Анджей Дуда, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
Рудковская обнародовала фото новорожденного сына
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
"Я не выходила из дома, много ела и смотрела сериалы". Никитюк назвала свой самый большой провал в карьере
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
Маска под цвет шарфа и перчатки. Супруга принца Чарльза посетила лондонский боксерский клуб
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Шоптенко рассказала, как впервые отправилась собирать грибы
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Успенская сообщила о смерти экс-супруга
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Grosu поделилась снимками со съемок фильма
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"Шок-контент!", "Секси-шпекси". Никитюк засветила мокрое тело в прозрачном платье
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
"С ней не все нормально", "Ненавижу видеть ее такой". Фаны Спирс обсуждают ее фото в прозрачных колготках
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
  Джоли преобразилась ради съемок в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
"Безусый Павел Зибров, который принимает присягу". Певец опубликовал архивное фото
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
Компания Disney объявила о реорганизации подразделений
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Дочь Пугачевой сделала массаж своему отцу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS