Зеленский напомнил, с чего началась война на Донбассе

Вооруженный конфликт на Донбассе начался с оккупации Крыма Россией. Но в нормандском формате на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вопрос Крыма не обсуждают, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Война на Донбассе началась с незаконной российской аннексии Крыма. И об этом мир не должен забывать, сказал президент Украины Владимир Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой телеканалам "Украина 24" и TVP, которое вышло 13 октября.

"Все началось с аннексии Крыма Россией. Откровенно говоря, когда мы говорим в "Нормандской четверке", на этих важных встречах и потом говорим на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, вопрос Крыма не поднимается", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Дуду за то, что Польша не забывает вопрос российской аннексии Крыма, и напомнил о создании "Крымской платформы". В ней, по словам Зеленского, примут участие страны, желающие деоккупации Крыма.

На всех геополитических площадках Польша поддерживает Украину, не будучи членом "Нормандской четверки", сказал Зеленский. В свою очередь Дуда, добавил, что агрессия России должна быть завершена, а оккупированные территории – возвращены Украине.

"Агрессия России в Украине была проведена для того, чтобы усложнить Украине вступление в НАТО и ЕС. И это очень важный момент в этой дискуссии", – сказал президент Польши.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.