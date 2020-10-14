Зеленский поехал на Донбасс вручать награды военным на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины пребывает с визитом в Донецкой области, где проведет церемонию награждения украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает 14 октября с рабочей поездкой в Донецкой области, сообщили в Офисе президента Украины.

Во время своего визита он собирается посетить украинских военнослужащих на передовой и вручить им государственные награды, рассказали в ведомстве.

До визита на Донбасс Зеленский возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве, почтив память погибших военных.

В Украине 14 октября отмечается День защитника Украины. Этот праздник установил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2014 году. С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.