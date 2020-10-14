Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость Украины. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба президента.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве. В церемонии также принял участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил мужчин и женщин, юношей и девушек из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых структур, а также добровольцев, волонтеров, медиков, отметили в пресс-службе.

"Мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом, живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищают нашу родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина имела самостоятельность и независимость", – сказал президент.

14 октября в Украине отмечается День защитника Украины. Праздник был установлен пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году, с 2015-го является нерабочим днем.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.