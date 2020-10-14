Зеленский рассмеялся на словах о падении его рейтинга
Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся в ответ на вопрос журналиста BBC Стивена Сакура о падении его президентского рейтинга, этот фрагмент интервью опубликован 12 октября на Facebook-странице Pavlovsky News. Журналист отметил, что поддержка Зеленского с 73% упала до 35%. а этих словах Зеленский начал громко смеяться и хлопать в ладоши. Украинский напомнил, что рейтинг в 33% у него был и в первом туре президентских выборов.
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