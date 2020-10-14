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Зеленский объявил первый вопрос всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев прийти 25 октября на избирательные участки и ответить на пять вопросов инициированного им опроса.

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Зеленский: Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути
Зеленский: Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский объявил первый вопрос анонсированного им всеукраинского опроса. Видеообращение главы государства было опубликовано 14 октября на его личной странице в Facebook.

По словам президента, первым будет вопрос о том, необходимо ли ввести в Украине пожизненное заключение для топ-коррупционеров.

"Мы обещали все важные вопросы решать вместе с тобой. И мы делаем первые шаги на этом пути. 25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на пять важных вопросов. Итак, вопрос №1: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Воскресенье. 25 октября. Приходи и решай. Будет так, как решишь ты", – сказал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2657182524532107/

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов". Он не уточнил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.

Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

По данным ZN.UA, опрос пройдет в формате экзит-полла – возле избирательных участков установят палатки, где волонтеры будут раздавать анкеты людям, которые приходят на выборы. Источники издания в ОПУ рассказали, что организаторы хотят напечатать 5 млн анкет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 14 октября заявил, что дополнительных денег на проведение всеукраинского опроса в госбюджете не предусмотрено.

Теги: выборы, коррупция, соцопрос, Владимир Зеленский, местные выборы
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