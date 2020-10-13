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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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По мнению технологов Банковой, инициированный Зеленским опрос позволит переломить ситуацию и нарастить "Слуге народа" электоральные баллы

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Признаю, инициированный Зеленским опрос – классная "политтехнология", которая позволяет "слугам народа" решить сразу три электоральные задачи.

Зеленский продемонстрировал на всеукраинская уровне избирателям "лидерскую позицию", что он и его политсила – единственные, кто не только реально заботится об украинском народе, но и интересуется его мнением. Это однозначно понравится части "электората", что в свою очередь конвертируется в "голоса" в поддержку кандидатов от партии "Слуга народа" 25 октября.

За 12 дней до окончания местной кампании принципиально изменили публичный дискурс, создав в "головах избирателей" новую "идеологическую рамку" для обсуждения. Вместо обсуждения "локальных" проблем (где партия "Слуга народа" реально слабая) – обсуждение "всеукраинских проблем", где они сильны. Теперь последние две недели все будут обсуждать не проблемы коммунальных тарифов, а, например, проблему "будущего статуса ОРДЛО".

Запустили в опросе "популистские тезисы", которые точно понравятся избирателям.

Это все, по мнению технологов Банковой, позволит переломить ситуацию и нарастить партии "Слуга народа" электоральные баллы.

Кстати, судя по слоганам на бордах "будет так, как решишь ты" – они системно готовились к этой информационно-электоральной провокации.

Все остальное (вопрос легитимности опроса, форма опросов, где будут печататься бюллетени и браться средства) – не имеет значения. Это – не более чем ничего не значащий фон.

Поэтому пусть эти неважные вопросы обсуждают другие политические игроки, которых технологи Банковой грамотно "втягивают" в свое информационное поле, где Зе в глазах избирателей будет выглядеть сильнее.

Сейчас для Банковой важно не проиграть местные выборы. Поэтому этот информационный контрудар Банковая точно может записать себе в актив.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: выборы, соцопрос, Владимир Зеленский, местные выборы, Виктор Таран, Слуга народа
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