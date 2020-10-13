Опрос, анонсированный Зеленским, не будет иметь юридических последствий – Офис президента

Всеукраинский опрос, который, как сказал президент Украины Владимир Зеленский будет проходить в день местных выборов, покажет общественное мнение, не откорректированное "ангажированными "экспертами", заявили в Офисе президента.

Зеленский говорил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов" Фото: ЕРА

Всеукраинский опрос, проведение которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 25 октября, не будет иметь юридических последствий, сообщили в Офисе президента.

"Предложенный президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", – считают в Офисе президента.

Необходимость проведения опроса в ОПУ объяснили тем, что "содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении".

Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов", он не сообщил, о чем будут спрашивать граждан и как будет проходить опрос. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса.