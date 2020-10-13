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"Ничто не мешает нам поговорить откровенно". Зеленский анонсировал всеукраинский опрос в день местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в день местных выборов украинцам предложат ответить на "пять важных вопросов".

Зеленский: Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?"
Зеленский: Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?"
Фото: ЕРА

25 октября, в день проведения выборов в местные советы в Украине проведут всенародный опрос. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, обнародованном 13 октября в Facebook. 

Президент сказал, что Верховная Рада готовится закрепить механизм народовластия на законодательном уровне. 

"Но согласитесь, право народа Украины на собственное мнение священно. Ему не нужно благословение от политиков. И ничто не мешает нам с тобой поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение, – не политика из высоких кабинетов, не независимых экспертов из телешоу, не агентов из других государств. Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты", – заявил он. 

Президент не сказал, о чем будут спрашивать украинцев: "Какие будут вопросы? Об этом – позже". 

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2656157234634636/

После первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года Зеленский анонсировал принятие пакета законопроектов "о подлинном народовластии". Законопроект о всеукраинском референдуме Рада приняла в первом чтении 18 июня. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Украина, референдум, соцопрос, Владимир Зеленский, украинцы, местные выборы
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