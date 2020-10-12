Рябошапка назвал Зеленского лжецом

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментариях под постом исключенного из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционного нардепа Гео Лероса назвал президента Украины Владимира Зеленского лжецом.

Зеленский заявлял, что Рябошапка – "хороший специалист", но на должности генпрокурора ему не удалось добиться результата Фото: president.gov.ua

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный народный депутат Гео Лерос 12 октября в Facebook опубликовал фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру.

Фрагмент интервью, в котором речь идет о том, что за год президентства у Зеленского рейтинг упал до 35%, Лерос подписал: "Неадекват".

Пост нардепа прокомментировал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Еще и лжец", – написал он.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку. Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось добиться результата.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и народный депутат, глава киевской городской организации "Слуга народа" Николай Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.