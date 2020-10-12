ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рябошапка назвал Зеленского лжецом

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментариях под постом исключенного из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционного нардепа Гео Лероса назвал президента Украины Владимира Зеленского лжецом.

Зеленский заявлял, что Рябошапка "хороший специалист", но на должности генпрокурора ему не удалось добиться результата
Зеленский заявлял, что Рябошапка – "хороший специалист", но на должности генпрокурора ему не удалось добиться результата
Фото: president.gov.ua

Исключенный из парламентской фракции "Слуга народа" внефракционный народный депутат Гео Лерос 12 октября в Facebook опубликовал фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского ведущему программы HardTalk Стивену Сакуру. 

Фрагмент интервью, в котором речь идет о том, что за год президентства у Зеленского рейтинг упал до 35%, Лерос подписал: "Неадекват".

Пост нардепа прокомментировал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Еще и лжец", – написал он.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/videos/3379242565446182/

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года, когда Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии, что повлекло его отставку.  Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось добиться результата.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

30 сентября Лерос заявил, что получил от офицера СБУ шесть часов аудиозаписей, на которых депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и народный депутат, глава киевской городской организации "Слуга народа" Николай Тищенко якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал первое аудио этих разговоров. По утверждению Лероса, запись раскрывает, как Зеленский и Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого. Тищенко в ответ на публикацию Лероса заявил, что "эти пленки даже на фейк не тянут".

Во второй части аудиозаписей, которую нардеп обнародовал 7 октября, якобы Тищенко и Комарницкий говорили о поддержке действующего мэра Киева Виталия Кличко и нападении на Лероса.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Гео Лерос, увольнение, Руслан Рябошапка, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Костромичева заразилась коронавирусом
Костромичева заразилась коронавирусом
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Ротару анонсировала премьеру новой песни
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Визит президента Польши в Украину. В каком наряде Зеленская принимала гостей в Мариинском дворце. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Беременная принцесса Евгения отмечает годовщину семейной жизни. Фото
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Гадот сыграет царицу Клеопатру
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Умерла звезда бондианы Нолан
Умерла звезда бондианы Нолан
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
"Очень и очень", "Самая желанная самка". Подписчики Вики из "НеАнгелов" под новым фото заявили, что ей пойдет стрижка
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS