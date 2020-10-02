ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Вскрою банду смотрящих Офиса президента". Лерос опубликовал записи якобы разговоров Тищенко и Комарницкого

Народный депутат Украины Гео Лерос сегодня опубликовал видео, в котором разговаривают якобы нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают Комарницкого.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Лерос опубликовал первую запись разговоров Тищенко и Комарницкого
Лерос опубликовал первую запись разговоров Тищенко и Комарницкого
Фото: Geo Leros / Facebook

Народный депутат Украины Гео Лерос, исключенный из фракции "Слуга народа", опубликовал 1 октября в YouTube первую запись разговоров, как он утверждает, нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. Последнего Лерос называет "смотрящим по Киеву". 

Беседы Тищенко и Комарницкого, по утверждению Лероса, указывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого в Киеве.

"Сейчас я вам вскрою банду смотрящих Офиса президента, которые орудуют под "крышей" Зеленского", – пообещал в начале видео Лерос.

ВИДЕО
Видео: Гео Лерос / YouTube

Комарницкий рассказывает Тищенко, как уходил от наблюдения через черный ход в ресторане Coin. Этот ресторан находится в бизнес-центре IQ и принадлежит, по утверждению Лероса, Тищенко, Комарницкому и Степану Черновецкому (сыну бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого).

Участники диалога обсуждали, как уйти из ресторана, если его заблокируют полицейские. 

Лерос включил несколько фраз из беседы. В одной из них Комарницкий рассказывал Тищенко, как его пробовали "дестабилизировать". 

"Я боец стойкий… Даже на Лукьяновке два месяца был, они даже приговор вп...здячили… Такого у меня никогда не было: чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону – а мы по углам разбежались… Им с нами не повезло. Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь", – говорится в записи. 

Голоса, приписываемые Комарницкому и Тищенко, обсуждали пропавшие ванты (стальные тросы), которые закупили для строительства Подольско-Воскресенского моста.

"Сп...зженные ванты с моста не нашли, бл…дь. Хорошо спрятали. Ха-ха-ха", – говорят голоса.

Еще на одной записи якобы Комарницкий обсуждает создание "консолидированной" группы в парламенте для поддержки политики Зеленского, чтобы усилить позиции президента в Раде.

Затем следует новый диалог. Звучат, предположительно, голоса Комарницкого и Тищенко, которые говорили, что за Комарницким ходят "тихари". 

"Тихари не изменились. Тихарь, он идет сквозь века в пожмаканных футболках… И еб…чки такие неприметно тревожные", – говорится в записи.

Далее Комарницкий рассказал, как во время обысков ему сын помогал "прятать оружие по сейфам и пропускал документы через шредер".

Лерос анонсировал следующую часть записей про "Николая Тищенко, Виталия Кличко, "Слугу народа" и физических угрозах против него.

Фракция "Слуга народа" исключила Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил главе Офиса президента Украины Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Позже Лерос рассказал о шестичасовой записи разговоров Комарницкого и Тищенко, которые он получил от офицера СБУ. На этих записях они якобы говорят о нападении на Лероса и еще на одного народного депутата.

Теги: коррупция, бизнес, нападение, Киевсовет, Владимир Зеленский, Гео Лерос, Николай Тищенко, власть, Слуга народа, Андрей Ермак, Денис Комарницкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS