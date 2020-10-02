"Вскрою банду смотрящих Офиса президента". Лерос опубликовал записи якобы разговоров Тищенко и Комарницкого

Народный депутат Украины Гео Лерос сегодня опубликовал видео, в котором разговаривают якобы нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают Комарницкого.

Народный депутат Украины Гео Лерос, исключенный из фракции "Слуга народа", опубликовал 1 октября в YouTube первую запись разговоров, как он утверждает, нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. Последнего Лерос называет "смотрящим по Киеву".

Беседы Тищенко и Комарницкого, по утверждению Лероса, указывают на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого в Киеве.

"Сейчас я вам вскрою банду смотрящих Офиса президента, которые орудуют под "крышей" Зеленского", – пообещал в начале видео Лерос.

ВИДЕО

Видео: Гео Лерос / YouTube

Комарницкий рассказывает Тищенко, как уходил от наблюдения через черный ход в ресторане Coin. Этот ресторан находится в бизнес-центре IQ и принадлежит, по утверждению Лероса, Тищенко, Комарницкому и Степану Черновецкому (сыну бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого).

Участники диалога обсуждали, как уйти из ресторана, если его заблокируют полицейские.

Лерос включил несколько фраз из беседы. В одной из них Комарницкий рассказывал Тищенко, как его пробовали "дестабилизировать".

"Я боец стойкий… Даже на Лукьяновке два месяца был, они даже приговор вп...здячили… Такого у меня никогда не было: чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону – а мы по углам разбежались… Им с нами не повезло. Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь", – говорится в записи.

Голоса, приписываемые Комарницкому и Тищенко, обсуждали пропавшие ванты (стальные тросы), которые закупили для строительства Подольско-Воскресенского моста.

"Сп...зженные ванты с моста не нашли, бл…дь. Хорошо спрятали. Ха-ха-ха", – говорят голоса.

Еще на одной записи якобы Комарницкий обсуждает создание "консолидированной" группы в парламенте для поддержки политики Зеленского, чтобы усилить позиции президента в Раде.

Затем следует новый диалог. Звучат, предположительно, голоса Комарницкого и Тищенко, которые говорили, что за Комарницким ходят "тихари".

"Тихари не изменились. Тихарь, он идет сквозь века в пожмаканных футболках… И еб…чки такие неприметно тревожные", – говорится в записи.

Далее Комарницкий рассказал, как во время обысков ему сын помогал "прятать оружие по сейфам и пропускал документы через шредер".

Лерос анонсировал следующую часть записей про "Николая Тищенко, Виталия Кличко, "Слугу народа" и физических угрозах против него.