Лерос: Зеленский поставил задачу "посадить" меня в течение следующего месяца

Внефракционный нардеп Гео Лерос пришел 8 сентября на дачу показаний в Госбюро расследований. Он считает, что его преследуют по указанию президента Владимира Зеленского.

Внефракционный народный депутат Украины Гео Лерос заявил 8 сентября в Facebook, что президент Владимир Зеленский потребовал от Офиса президента Украины отправить его за решетку в течение месяца.

"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР (Государственном бюро расследований. – "ГОРДОН"). Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса – Олегу Татарову – "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ОО (общественной организации. – "ГОРДОН"), которую возглавляет адвокат группы Татарова", – написал нардеп.

Он рассказал, что 7 сентября в кафе к его знакомой "приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения" за то время, когда он там находился.

"Уважаемые народные депутаты, вы являетесь свидетелями, как Украину превращают в деспотический левиафан", – заявил Лерос.

В ГБР нардепа вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Украины Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).