Лероса вызвали в ГБР

Народного депутата Украины Гео Лероса вызвали в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Народного депутата Украины Гео Лероса, которого исключили из фракции "Слуга народа" после критики президента Украины Владимира Зеленского, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сам Лерос написал в Facebook 4 cентября, опубликовав копию повестки о вызове.

"1 сентября я выступил с заявлением в Верховной Раде, а уже 3 сентября приходит повестка на допрос в ГБР. Владимир Зеленский забрал лопату у Ермака [Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины] и с еще большим усердием углубляет дно. Вспомните выражение – не рой другому яму, сам в нее попадешь", – написал Лерос.

Допрос депутата назначили на 8 сентября на 10.00. Его вызвали в ГБР как свидетеля в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов.

По информации юридической компании "Міллер", производство об уклонении от уплаты налогов открыли 28 августа этого года, за несколько дней до начала работы Рады и заявления Лероса, после которого его исключили из пропрезидентской фракции.

Основанием для дела в компании считают постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", который проанализировал декларацию Лероса и предположил, что депутат уклонился от уплаты налогов.

Представителем этой организации оказался Андрей Одягайло, бывший начальник отделения Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года – адвокат, уточнили в компании.