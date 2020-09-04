Лероса вызвали в ГБР

Народного депутата Украины Гео Лероса, которого исключили из фракции "Слуга народа" после критики президента Украины Владимира Зеленского, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сам Лерос написал в Facebook 4 cентября, опубликовав копию повестки о вызове.
"1 сентября я выступил с заявлением в Верховной Раде, а уже 3 сентября приходит повестка на допрос в ГБР. Владимир Зеленский забрал лопату у Ермака [Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины] и с еще большим усердием углубляет дно. Вспомните выражение – не рой другому яму, сам в нее попадешь", – написал Лерос.
Допрос депутата назначили на 8 сентября на 10.00. Его вызвали в ГБР как свидетеля в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов.
По информации юридической компании "Міллер", производство об уклонении от уплаты налогов открыли 28 августа этого года, за несколько дней до начала работы Рады и заявления Лероса, после которого его исключили из пропрезидентской фракции.
Основанием для дела в компании считают постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", который проанализировал декларацию Лероса и предположил, что депутат уклонился от уплаты налогов.
Представителем этой организации оказался Андрей Одягайло, бывший начальник отделения Оболонского управления полиции, а с октября 2018 года – адвокат, уточнили в компании.
Лероса избрали народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.
В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.
В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.
1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".
"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.
Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию.
Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.