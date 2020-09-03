Лерос о Зеленском: Сейчас он превращается в худшую копию Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский показал всем, что врагам – закон, а своим – все. Такое мнение высказал исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос. Он сравнил Зеленского с беглым президентом Виктором Януковичем.

Народный депутат Гео Лерос, который был исключен из фракции "Слуга народа" после критики президента Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала hromadske 2 сентября сравнил его с беглым президентом Виктором Януковичем.

"Человек в период с начала каденции за полгода настолько сильно изменился, и он еще больше трансформировался за это короткий отрезок времени", – отметил Лерос.

По его мнению, стиль общения Зеленского в последнее время изменился – он "не уважает и оскорбляет людей".

"Сейчас он превращается в худшую копию Януковича. Когда к нему подходят и спрашивают: это не агитация, когда вы с брендом "Слуги народа" ездите по регионам перед выборами? А он просто по-хамски отвечает: "Это ваше мнение, я не должен отвечать", – рассказал Лерос.

По слова нардепа, сейчас Зеленский выбрал вектор, который полностью отличается от того, ради чего создавалась партия "Слуга Народа". Лером подчеркнул, что теперь считает президента врагом, хотя когда-то его поддерживал.

"Он говорил, что не будет никакой толерантности к коррупции, независимо от того, насколько близким будет окружение. В итоге президент показал всем своим поведением, своей позицией, что врагам – закон, а своим – все", – отметил нардеп.

В числе своих претензий к Зеленскому Лерос назвал тот факт, что глава Офиса президента Андрей Ермак не был уволен после публикации записей о продаже его братом госдолжностей; Ермак продолжает покрывать топ-коррупцию, в то числе в Киев; разрушаются государственные института и назначаются туда "смотрящие"; полностью контролируются правоохранительные органы через Ермака.

"Я понял, что если президент не готов отрезать эту опухоль, в какой-то момент эту опухоль будет уже невозможно оперировать. И на сегодня я вынужден признать, что эту опухоль уже невозможно оперировать. И господин президент несет личную ответственность за Ермака, за коррумпированное окружение", – добавил Лерос.

Лерос был избран народным депутатом Украины в 2019 году от партии "Слуга народа" (№23 в списке). В июне 2019 года, еще до избрания в Раду, он был назначен внештатным советником Зеленского. В 2020 году Лерос несколько раз делал публичные заявления с критикой действий власти, в частности главы Офиса президента Андрея Ермака. В марте Зеленский уволил его с должности своего советника.

В мае Лерос обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из фракции за критику президента, поскольку таким образом он перешел красную линию.

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.