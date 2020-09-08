Поджог авто Лероса. Адвокаты инициировали допрос нардепа Тищенко

В адвокатской компании, представляющей интересы внефракционного народного депутата Гео Лероса, автомобиль которого сгорел 29 августа, заявили, что поведение и публичные высказывания нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко дают основания предполагать, что он может владеть информацией об этом событии.

Адвокаты компании "Миллер" подали в Печерское управление полиции Киева ходатайство о допросе народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко по делу о поджоге авто внефракционного народного депутата Гео Лероса. Информация об этом опубликована на странице юридической фирмы в Facebook.

"Поведение и публичные высказывания Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может владеть определенными сведениями относительно события преступления. В случае отказа органа досудебного расследования в рассмотрении нашего ходатайства будем вынуждены обжаловать такое решение в суде", – отмечено в сообщении.

В компании заявили, что планируют подать аналогичные ходатайства относительно допроса в качестве свидетелей других должностных лиц.

Изданию "ГОРДОН" не удалось найти публичных заявлений Тищенко о поджоге автомобиля Лероса.

В ночь на 29 августа в Киеве сгорел автомобиль Mercedes, который принадлежит Леросу. Депутат убежден, что это был поджог. По факту поджога зарегистрировано уголовное производство, действия неустановленных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу Офиса президента Украины Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.