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ПОЛИТИКА

Лерос заявил, что на него готовятся напасть. Качура посоветовал ему "не работать на политических оппонентов"

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и глава киевской городской организации "Слуга народа" Николай Тищенко обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа. Депутат от "Слуги народа" Александр Качура посоветовал Леросу обратиться по этому поводу напрямую к правоохранителям.

Лерос заявил, что Тищенко и Комарницкий готовят на него нападение
Лерос заявил, что Тищенко и Комарницкий готовят на него нападение
Фото: Geo Leros / Facebook

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Украины Гео Лерос предупредил о нападении на него, которое готовят бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и народный депутат, глава киевской городской организации "Слуга народа" Николай Тищенко. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом Лерос заявил 30 сентября с трибуны Верховной Рады Украины.

В подтверждение своих слов Лерос включил на своем телефоне аудиозапись, в которой говорится о применении баллончика.  

"Честный офицер СБУ передал мне почти шесть часов записей разговоров господина Комарницкого [Дениса], смотрящего за Киевом, где также фигурирует Николай Тищенко. Они открыто говорят, как Зеленский [Владимир, президент Украины] их крышует, как кум Ермака [Андрея, главы Офиса президента] помогает ему. Говорят, как совершить на меня нападение и еще на одного нардепа", – сказал он.

Лерос попросил Национальную полицию Украины считать свое выступление как официальное заявление. Нардеп пообещал публиковать записи разговоров о нападении на него с завтрашнего дня.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура в ответ на эти заявления посоветовал Леросу обратиться напрямую к правоохранителям и "не работать на политических оппонентов".

"У нас есть масса правоохранительных органов: НАБУ, САП, ГБР, СБУ… Обращайтесь, мы поддержим однозначно", – заявил он с трибуны Рады.

По его словам, Зеленский и Ермак действительно допустили ошибку, включив Лероса в партийный список "Слуги народа".

Фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Теги: СБУ, полиция, депутаты, нападение, Гео Лерос, САП, Николай Тищенко, записи, Слуга народа, Александр Качура, Денис Комарницкий
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