Лерос заявил, что на допросе в ГБР ему задавали вопросы, которые не касаются расследуемого дела

По словам внефракционного нардепа Гео Лероса, на допросе в Госбюро расследований ему и его адвокату "сразу стало понятно", что речь идет о политическом преследовании со стороны президента Владимира Зеленского.

Внефракционный народный депутат Украины Гео Лерос заявил 8 сентября после выхода из Государственного бюро расследований (ГБР), что на допросе в бюро ему задавали вопросы, которые не касаются дела, по которому его вызвали. Об этом нардеп сказал в эфире телеканала Кyiv Live.

"Они задавали вопросы относительно налогов. И были вопросы, которые абсолютно не касались открытого уголовного дела. К сожалению, я не могу рассказать детали, потому что я подписал документ о неразглашении деталей следствия", – сказал он.

Нардеп, в частности, назвал "очень странным" вопрос, который касается главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и его брата, который, как утверждает Лерос, "занимался торговлей государственными должностями".

"Мне и моему адвокату сразу стало понятно, что это абсолютно предвзятое отношение к следствию и это расправа [президента Украины Владимира] Зеленского, Ермака", – отметил Лерос.

Он утверждает, что есть еще два уголовных производства, в которых он фигурирует, помимо того, по которому он приходил в ГБР.

"Это абсолютно является давлением. Более того, в открытом ими деле нет состава преступления", – заявил нардеп.

В Государственное бюро расследований нардепа вызывали в качестве свидетеля в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов.

1 сентября фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Лероса из своего состава. Это произошло после того, как на заседании Рады 1 сентября он упрекнул Зеленского в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а Андрея Ермака назвал "агентом ГРУ Российской Федерации". Лерос заявил, что именно Зеленский поручил Ермаку "выполнять всю грязную коррупционную работу".

"Господин президент, согласитесь, вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились. Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили целую страну, потеряли шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха", – сказал депутат с трибуны парламента.

Лерос заявил, что команду исключить его из фракции дал лично Зеленский. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг эту информацию. Он сказал, что фракция спокойно относилась к тому, что Лерос критикует Ермака, но решила исключить его из своего состава за критику президента, поскольку таким образом он перешел "красную линию".

Об исключении Лероса из фракции "Слуга народа" объявил 2 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.