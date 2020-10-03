"Даже на фейк не тянет". Тищенко отреагировал на пленки Лероса

2 октября нардеп Гео Лерос опубликовал запись разговора якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого, указывающие на возможное покрывание коррупции последнего. Тищенко в ответ заявил, что если бы на записях было что-то реальное, то с ними пошли бы в Национальное антикоррупционное бюро, а не на YouTube.

Тищенко: Лерос никак не поймет, что не светит ему даже быть YouTube-звездой Фото: Николай Тищенко / Facebook

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что опубликованные пленки от Гео Лероса "даже на фейк не тянут". Об этом он написал в своем Telegram-канале 2 октября.

"Послушал аудиомикс от главного предателя Украины. Хочу спросить у заказчиков этого концерта. Вы сами хоть послушали, что вы даете? Это же даже на фейк не тянет! Если бы было хоть что-то реальное, то пошли бы с этим в Национальное антикоррупционное бюро, а не в YouTube. Уже одно это показывает, как оценивают заказчики выступление своей тушки", – отметил нардеп.

Тищенко добавил, что сейчас любой маломальский пользователь компьютера может скачать в интернете программку и "голосом Левитана озвучить все, что угодно".

"Лерос никак не поймет, что не светит ему даже быть YouTube-звездой. Отмывать деньги на муралах – вот его потолок", – подчеркнул он.

30 сентября Лерос заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и Тищенко, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа.

2 октября Лерос опубликовал видео, в котором разговаривают якобы Тищенко и Комарницкий. По утверждению Лероса, суть записанного разговора указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Комарницкого.