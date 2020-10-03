Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса

30 сентября нардеп Гео Лерос заявил, что от офицера СБУ получил шестичасовую запись разговоров экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого и нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, которые якобы обсуждали, как напасть на него и еще на одного нардепа. 2 октября стало известно, что сведения об угрозах внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Национальная полиция Украины проводит проверку по факту заявления народного депутата Гео Лероса об угрозах насилием. Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 346 Уголовного кодекса. Проводится проверка", – рассказал он.

2 октября Лерос в своем Facebook также опубликовал выписку из ЕРДР о том, что ведомости об угрозах от нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого внесены в ЕРДР.

"Согласно имеющимся материалам, установлено, что группа народных депутатов Украины – Тищенко Н. и Комарницкий Д. – угрожает народному депутату Украину Леросу Гео Багратовичу и другому народному депутату Украины совершить нападение и навредить его здоровью, нанести тяжкие телесные повреждения, уничтожить или повредить имущество в связи с его государственной и общественной деятельностью", – говорится в документе.